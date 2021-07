Elon Musk wybudował wieżę dla Starshipa. A teraz być może będzie musiał ją rozebrać

SpaceX planuje pierwszy lot orbitalny rakiety Starship Super Heavy na najbliższe tygodnie. Okazuje się jednak, że być może będziemy musieli na to wydarzenie trochę poczekać.

Jak jednak donosi CNBC, Federalna Administracja Lotnictwa może teraz nakazać… rozebranie wieży. Skąd taki pomysł? Spór pomiędzy firmą a urzędem nie jest niczym nowym. Rozpoczynając budowę wieży, SpaceX poinformował FAA, że będzie ona wykorzystywana do celów badawczych. Teraz nagle okazuje się, że firma chce wykorzystać konstrukcję do startów potężnej, 120-metrowej rakiety. Skoro jednak zmienia się przeznaczenie, to i Federalna Administracja Lotnictwa może zmienić zdanie.