Ktoś, kogo nie lubisz, mówi rzeczy, których nie lubisz - oto wolność słowa według Elona Muska

Dobrym znakiem, czy istnieje wolność słowa jest to, że ktoś kogo nie lubisz może powiedzieć coś, co ci się nie podoba? Jeśli tak jest, mamy wolność słowa. To cholernie irytujące, gdy ktoś, kogo nie lubisz, mówi coś, czego nie lubisz. To znak zdrowej, funkcjonującej wolności słowa.