Logo
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polski F-35 pręży muskuły. W kraju trwa gorączka przygotowań

Z linii produkcyjnych Lockheed Martin zjechał kolejny, już ósmy, myśliwiec F-35A przeznaczony dla naszych Sił Powietrznych. Tymczasem w Polsce trwają intensywne przygotowania na przyjęcie nowych samolotów.

Bogdan Stech
Polski F-35 pręży muskuły w Teksasie. Bazy w kraju szykują się na piątą generację
REKLAMA

Sztab Generalny Wojska Polskiego pochwalił się kolejnym kamieniem milowym w programie myśliwców piątej generacji F-35A dla Sił Powietrznych RP. Z linii produkcyjnych Lockheed Martina w Fort Worth właśnie zjechał kolejny polski egzemplarz, Husarz o numerze 3508 (AZ-08). To już ósmy F-35A przeznaczony dla Polski, a jednocześnie kolejny dowód na to, że cały program modernizacji Sił Powietrznych idzie zgodnie z planem.

Najnowszy myśliwiec trafił do NAS Joint Reserve Base Fort Worth, gdzie przechodzi serię testów producenta, zanim ostatecznie zostanie wysłany do bazy szkoleniowej w Arkansas.

REKLAMA

Wraz z informacją o Husarzu 3508 Sztab Generalny potwierdził również status dwóch poprzednich maszyn: 3506 (AZ-06) i 3507 (AZ-07). Po skończonych oblotach i testach oba myśliwce zostały przebazowane do bazy Gwardii Narodowej USA w Ebbing (Arkansas). To właśnie tam powstało zaplecze do szkolenia polskich pilotów, którzy uczą się pilotować i obsługiwać najbardziej zaawansowane samoloty w historii polskich Sił Powietrznych.

F-35 już wkrótce w Polsce

W latach 2024–2025 Polska odebrała łącznie siedem F-35A przeznaczonych do szkolenia. Rok 2026 r. ma przynieść przełom. Począwszy od dziewiątego egzemplarza samoloty będą kierowane już bezpośrednio do kraju. Pierwsza para maszyn ma wylądować w Polsce w maju 2026 r. W ciągu całego roku do Sił Powietrznych mają trafić aż 15 sztuk F-35A.

Potem tempo będzie niższe, ale stałe: cztery myśliwce w 2027 r., kolejne cztery w 2028 r. i dwa ostatnie egzemplarze w 2029 r. W ten sposób Polska osiągnie pełną flotę 32 maszyn F-35A, zgodnie z umową zawartą w styczniu 2020 r. Kontrakt o wartości około 4,6 mld dol. obejmuje nie tylko same samoloty, ale również pakiet logistyczny, szkoleniowy oraz rozbudowę infrastruktury.

Budowy, szkolenia i zaawansowana broń

Na razie trwa intensywne szkolenie naszych pilotów. Program nauki jest niezwykle napięty i obejmuje pełne spektrum działań: od prowadzenia klasycznej walki powietrznej, przez precyzyjne operacje uderzeniowe na cele naziemne, aż po to, co w F-35 najważniejsze - zarządzanie systemami walki elektronicznej, zdobywanie i wymianę danych.

Równolegle do szkoleń i produkcji samolotów toczą się inne, równie kosztowne i skomplikowane procesy.

Pierwszym z nich jest przygotowanie lotnisk dla Husarzy. Bazy lotnicze w Łasku i Świdwinie przechodzą gruntowną modernizację i rozbudowę, aby sprostać wymaganiom maszyn stealth. F-35 jest wybredny, ta zaawansowana maszyna wymaga odpowiednich hangarów, nawierzchni i systemów bezpieczeństwa.

Drugim elementem układanki jest uzbrojenie. Samolot bez rakiet jest tylko drogim środkiem transportu, dlatego MON nie próżnuje. Najlepszym dowodem jest podpisana pod koniec listopada umowa o wartości 500 mln dol. Dzięki niej do Polski trafi 200 najnowocześniejszych pocisków powietrze-powietrze AIM-120D-3 AMRAAM. To właśnie one będą stanowić długie ramię demokracji przenoszone w komorach naszych F-35.

Do tego dochodzą rakiety krótkiego zasięgu AIM-9X, bomby precyzyjne GBU-39/B, czy pociski manewrujące dalekiego zasięgu AGM-158B-2 JASSM-ER.

Więcej na Spider's Web:

REKLAMA

Wszystko wskazuje na to, że program Husarz wchodzi w decydującą fazę. Mamy maszyny, szkolimy pilotów, budujemy bazy i kupujemy amunicję. Teraz pozostaje trzymać kciuki, aby harmonogram dostaw w 2026 r. został dotrzymany tak samo sprawnie, jak obecne testy w Teksasie.

REKLAMA
Bogdan Stech
08.12.2025 18:14
Tagi: F-35Lockheed MartinSamolotyWojsko
Najnowsze
17:43
One UI 8.5 trafia do Galaxy. Zastanów się, czy w to wchodzić
Aktualizacja: 2025-12-08T17:43:10+01:00
17:02
Apple Fitness+ w Polsce. Mamy dobre i złe wieści
Aktualizacja: 2025-12-08T17:02:04+01:00
16:50
Windows 11 aktualizuje się inaczej. I to nie jest dobra wiadomość
Aktualizacja: 2025-12-08T16:50:42+01:00
16:22
Pierwsze zdjęcia z naszych satelitów. Jakość skromna, znaczenie ogromne
Aktualizacja: 2025-12-08T16:22:02+01:00
16:00
W święta najważniejsza jest pamięć. Również ta przenośna
Aktualizacja: 2025-12-08T16:00:56+01:00
15:09
Jaki iPhone na świąteczny prezent? Te są najlepsze
Aktualizacja: 2025-12-08T15:09:13+01:00
14:20
Seniorzy też czekają na Mikołaja. Oto nasze propozycje prezentów
Aktualizacja: 2025-12-08T14:20:37+01:00
13:59
Justin Bieber rozjechał nowy system na iPhone'a. I ma gość rację
Aktualizacja: 2025-12-08T13:59:34+01:00
13:42
AGD w górę przez nową opłatę? Unia mówi, że będzie uczciwiej
Aktualizacja: 2025-12-08T13:42:03+01:00
12:53
Najlepsze antywirusy z ochroną prywatności. Nasze top 5 pewnych wyborów
Aktualizacja: 2025-12-08T12:53:40+01:00
12:51
Pomysł na prezent: laptop dla gracza pod choinkę. Poznaj Lenovo Legion Pro 7i
Aktualizacja: 2025-12-08T12:51:50+01:00
12:15
Masz słup energetyczny na działce? Możesz dostać mnóstwo pieniędzy
Aktualizacja: 2025-12-08T12:15:39+01:00
11:59
Będą mieszkać koło polskiej elektrowni jądrowej. Mówią, co ich przeraża
Aktualizacja: 2025-12-08T11:59:07+01:00
10:52
Osłona reaktora w Czarnobylu dziurawa jak durszlak. Ma 330 dziur
Aktualizacja: 2025-12-08T10:52:57+01:00
9:46
Wyciekło ładowanie w Galaxy S26. Przełom i rozczarowanie jednocześnie
Aktualizacja: 2025-12-08T09:46:56+01:00
9:11
Balice przegrywają z mgłą. Właśnie pojawiło się światełko w tunelu
Aktualizacja: 2025-12-08T09:11:05+01:00
8:04
Prezent dla faceta z klasą - polecane słuchawki Bowers & Wilkins
Aktualizacja: 2025-12-08T08:04:25+01:00
8:01
Telefony Samsunga wypięknieją. One UI 8.5 już tuż za rogiem
Aktualizacja: 2025-12-08T08:01:07+01:00
7:55
Satelity zrujnują zdjęcia Hubble’a. Symulacje są druzgocące
Aktualizacja: 2025-12-08T07:55:37+01:00
7:14
Wyciekła instrukcja Galaxy Z TriFolda. Wszystkie tajemnice ujawnione
Aktualizacja: 2025-12-08T07:14:43+01:00
6:47
Apple się sypie i to dosłownie. Menadżerowie uciekają jak z tonącego statku
Aktualizacja: 2025-12-08T06:47:38+01:00
6:27
Windows żegna kolejny relikt przeszłości. Nie będę tęsknił
Aktualizacja: 2025-12-08T06:27:49+01:00
6:20
Dworzec Centralny ma już 50 lat. I się totalnie zmieni
Aktualizacja: 2025-12-08T06:20:00+01:00
6:10
Program wGotowości rozczarowuje. Pilotaż do poprawki
Aktualizacja: 2025-12-08T06:10:00+01:00
6:00
Terytorialsi dostali broń, o której marzy front. Już się jej uczą
Aktualizacja: 2025-12-08T06:00:00+01:00
16:40
Google pokazuje, jak bardzo się nie zmieniamy. Niewinność była wieki temu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:40:00+01:00
16:30
Idę ulicą i pytam: czy to AI? Zniszczyli nawet święta
Aktualizacja: 2025-12-07T16:30:00+01:00
16:20
Gwiazdy eksplodują w czasie rzeczywistym. Mamy niezwykła zdjęcia
Aktualizacja: 2025-12-07T16:20:00+01:00
16:10
Nowe polskie schrony dla ludności. Gotowe w 2h, bez wylewania betonu
Aktualizacja: 2025-12-07T16:10:00+01:00
16:00
Elon Musk to szkodnik. Chciałbym, żeby politycy w końcu zaczęli działać
Aktualizacja: 2025-12-07T16:00:00+01:00
15:00
YouTube pęka od AI slopu. Straszne, czym karmią naszą młodzież
Aktualizacja: 2025-12-07T15:00:00+01:00
13:00
Facebook ułatwi odzyskanie skradzionego konta. "Wreszcie" to chyba za mało
Aktualizacja: 2025-12-07T13:00:00+01:00
11:06
Czy 3I/Atlas to przyjazny ogrodnik, czy seryjny morderca? Zaskakujący zwrot akcji
Aktualizacja: 2025-12-07T11:06:51+01:00
7:50
Yale stworzył mały - wielki zamek. 5 minut i gotowe
Aktualizacja: 2025-12-07T07:50:00+01:00
7:40
Chiński Falcon zamienił się w kulę ognia. Elon Musk i tak ma się czego bać
Aktualizacja: 2025-12-07T07:40:00+01:00
7:30
Produkowali fake newsy o wojnie, żeby się dorobić. Przerażająca pazerność
Aktualizacja: 2025-12-07T07:30:00+01:00
7:20
Wygląda jak normalna walizka. W samolocie przechodzi jako darmowy plecak
Aktualizacja: 2025-12-07T07:20:00+01:00
7:10
Etykieta przypilnuje temperatury paczki. Genialny wynalazek
Aktualizacja: 2025-12-07T07:10:00+01:00
7:00
ChatGPT jest słaby w hasła. Można odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-12-07T07:00:00+01:00
16:50
Złoty Pociąg znów rozpala wyobraźnię. "Znalazłem go"
Aktualizacja: 2025-12-06T16:50:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA