#B69AFF
REKLAMA
  1. SPIDER'S WEB
  2. Technologie
  3. Militaria

Polskie F-35 otrzymają potężne berło. Tę broń posiadają tylko Amerykanie

Polskie Siły Powietrzne wchodzą na zupełnie nowy poziom. Nasze lotnictwo dostanie najnowocześniejsze rakiety powietrze-powietrze na świecie i będą one głównym orężem polskich F-35.

Bogdan Stech
Polskie Siły Powietrzne wchodzą na zupełnie nowy poziom. Nasze lotnictwo dostanie najnowocześniejsze rakiety powietrze-powietrze na świecie i będą one głównym orężem polskich F-35.
REKLAMA

Polska kupuje najnowocześniejsze pociski AIM-120D AMRAAM do naszych myśliwców F-35. Dzięki temu samoloty F-35 będą najlepiej wyposażone spośród wszystkich na świecie, bo tylko Polska i Stany Zjednoczone będą miały dostęp do pocisków w tej wersji - potwierdził wicepremier i minister obrony narodowej Władysław Kosiniak - Kamysz.

Najbardziej elektryzującą informacją, którą przekazał szef MON, jest to, że Polska jest jedynym państwem poza Stanami Zjednoczonymi, które otrzymało zgodę na zakup najnowocześniejszych wersji pocisku AIM-120D. To ogromny sukces dyplomatyczny i wojskowy, pokazujący, jak bliskie są relacje Warszawy z Waszyngtonem.

REKLAMA
Rakieta AIM-120 AMRAAM szykowana do załadunku do samolotu F-35. Fot. William R. Lewis

Minister Kosiniak-Kamysz podkreślił, że nie ma żadnych problemów z finansowaniem transakcji. Wszystko zostanie pokryte z Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. To ważne, bo w ostatnich tygodniach pojawiały się w sieci spekulacje o możliwych kłopotach budżetowych.

Legenda walk powietrznych

AIM-120D AMRAAM to obecnie najbardziej zaawansowana rakieta powietrze-powietrze średniego zasięgu w arsenale NATO. Jeśli F-35 to król na polu walki, to AIM-120D jest jego berłem. Pociski te mają większy zasięg niż poprzednie wersje (spekuluje się o nawet ponad 150 km), ulepszoną dwukierunkową transmisję danych (co pozwala na korygowanie kursu rakiety po wystrzeleniu) oraz większą zdolność manewrowania w końcowej fazie lotu. Krótko mówiąc, ten pocisk to zabójca rosyjskich samolotów.

Odpalenie rakiety AIM-120D z samolotu F-15EX, widok z kabiny pilota. Fot. Tech. Sgt. John Raven

AMRAAM to absolutna legenda walki powietrze-powetrze i rakieta, która zdefiniowała amerykańską przewagę w powietrzu na długie dekady. Pocisk AIM-120 AMRAAM (Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) narodził się w burzliwych latach 80. jako następca starzejącego się AIM-7 Sparrow.

Jego rewolucyjność polegała na unikalnej koncepcji "Fire and Forget" (Wystrzel i Zapomnij), co było możliwe dzięki zintegrowanemu, aktywnemu radarowi pokładowemu. W przeciwieństwie do poprzedników, które wymagały ciągłego podświetlania celu przez radar samolotu-nosiciela, AMRAAM po osiągnięciu pewnego dystansu potrafił namierzyć i śledzić cel zupełnie autonomicznie.

Dzięki temu pilot mógł jednocześnie zaatakować wiele celów i natychmiast oderwać się od walki. Wprowadzony do służby na początku lat 90., AIM-120 w kolejnych wersjach. od początkowej A, przez C ze zmniejszonymi powierzchniami sterowymi dla F-22 Raptor, aż po C-7 z wydłużonym zasięgiem, stał się podstawową rakietą średniego zasięgu dla ponad 30 sił powietrznych na świecie, stanowiąc kręgosłup obrony powietrznej Zachodu.

Odpalenie rakiety AIM-120 z samolotu F-15. Fot. Master Sgt. Michael Ammons

Najnowszy wariant, AIM-120D (zmodernizowany do wersji D-3), to już technologiczna przepaść w stosunku do pierwowzoru i prawdziwy game changer na współczesnym polu walki. Dzięki nowemu silnikowi rakietowemu oraz ulepszonej głowicy naprowadzającej, jego zasięg został szacunkowo wydłużony o 50 proc. w stosunku do wersji C-7, osiągając nieoficjalnie nawet 160-180 km.

Ten elitarny pocisk, w który obecnie wyposażone będą polskie F-35, jest kluczowym elementem strategii walki Beyond Visual Range (BVR), czyli na dystansie poza zasięgiem wzroku.

Więcej na Spider's Web:

Element większej układanki

Zakup AIM-120D to element większej układanki. Polska armia jest w trakcie największej transformacji w swojej historii. Nie chodzi już tylko o liczbę kupowanych czołgów czy samolotów, ale o jakość i dostęp do najnowszych technologii.

REKLAMA

Dzięki tej decyzji polskie F-35 nie będą „tylko” kolejnymi samolotami piątej generacji w Europie. Będą maszynami, które realnie zmieniają układ sił w regionie. A fakt, że tylko Polska i USA mają dostęp do tej technologii, sprawia, że możemy mówić o prawdziwym przełomie.

REKLAMA
Bogdan Stech
03.10.2025 11:04
Tagi: f-35
Najnowsze
10:22
OpenAI jest wyceniane wyżej niż SpaceX. Elonowi zaraz pęknie żyłka
Aktualizacja: 2025-10-03T10:22:38+02:00
9:42
Kontenery na odzież jak śmietniki. Dramatyczny apel organizacji charytatywnych
Aktualizacja: 2025-10-03T09:42:34+02:00
8:13
Najgłośniejsza przeglądarka tego roku za darmo. Już nie musisz płacić
Aktualizacja: 2025-10-03T08:13:49+02:00
7:38
Zmusili Apple'a, żeby przestał wciskać kit klientom. Koniec z eko-ściemą
Aktualizacja: 2025-10-03T07:38:38+02:00
6:31
Chcą rozszyfrować mózg Einsteina. Sięgną po jego fragment
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:59+02:00
6:31
Alpy tracą lód w zastraszającym tempie. Już zniknęło 1000 lodowców
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:39+02:00
6:31
Reaktor jądrowy pobił nieosiągalną barierę. Takiego wyniku nie było
Aktualizacja: 2025-10-03T06:31:00+02:00
6:21
Burze i zorze jak z koszmaru. Odkryto je na samotnym, ciemnym globie
Aktualizacja: 2025-10-03T06:21:00+02:00
6:11
Kosmiczne skały czają się na Ziemię. Wystarczy drobny skręt i uderzą
Aktualizacja: 2025-10-03T06:11:00+02:00
21:39
Play kończy z siecią 3G. Oto co dostajesz w zamian
Aktualizacja: 2025-10-02T21:39:36+02:00
20:50
Vision Pro okazały się klapą. Apple szykuje okulary, które mogą być jeszcze gorsze
Aktualizacja: 2025-10-02T20:50:29+02:00
20:12
Elon Musk apeluje: zrezygnujcie z Netflixa. "Dla zdrowia waszych dzieci"
Aktualizacja: 2025-10-02T20:12:08+02:00
19:33
Nowa aplikacja OpenAI szokuje. Większe szambo niż się spodziewałam
Aktualizacja: 2025-10-02T19:33:04+02:00
19:02
AirPodsy Pro 3 są nie do naprawienia. Apple, gdzie ta twoja ekologia?
Aktualizacja: 2025-10-02T19:02:20+02:00
18:50
Najlepszy VPN na iPhone’y i iPady - sprawdzone i popularne aplikacje 2025
Aktualizacja: 2025-10-02T18:50:36+02:00
18:14
Unio, zostaw roślinnego burgera w spokoju. Serio nikogo nie krzywdzi
Aktualizacja: 2025-10-02T18:14:49+02:00
17:28
Kaufland wycofuje kontrowersyjną butelkę. "To był błąd, nie strategia"
Aktualizacja: 2025-10-02T17:28:33+02:00
17:23
Plus uruchomił specjalną sieć 5G. Totalnie inna niż wszystko, co znasz
Aktualizacja: 2025-10-02T17:23:51+02:00
16:36
Samsung twierdzi, że mój sen jest idealny. Prawda jest zupełnie inna
Aktualizacja: 2025-10-02T16:36:15+02:00
15:50
PKP Intercity oberwało za nowe wagony. Teraz obiecuje solidne poprawki
Aktualizacja: 2025-10-02T15:50:11+02:00
15:04
Mapy Google z nowym widokiem. Spacer zmienisz w lot nad miastem
Aktualizacja: 2025-10-02T15:04:21+02:00
13:48
Allegro będzie sprzedawać nowe produkty. Kurier sprawdzi wiek
Aktualizacja: 2025-10-02T13:48:29+02:00
12:59
Zestrzelenie drona nad Polską. Holenderski F-35 dostał specjalny dowód zwycięstwa
Aktualizacja: 2025-10-02T12:59:56+02:00
12:13
Kolejni obchodzą system kaucyjny. Coś jest nie tak z tym krajem
Aktualizacja: 2025-10-02T12:13:27+02:00
11:18
Polska odpowiedź na rosyjskie kolumny pancerne. Nie daje szans czołgom
Aktualizacja: 2025-10-02T11:18:18+02:00
10:58
Operator pokazał, jak zmieniał się jego światłowód. Kosmiczna różnica
Aktualizacja: 2025-10-02T10:58:02+02:00
10:23
Nowa subskrypcja zmiażdżyła ChatGPT Plus. To nokaut
Aktualizacja: 2025-10-02T10:23:29+02:00
9:46
Dziurawe oprogramowanie w polskich urzędach. Minister straszy najgorszym
Aktualizacja: 2025-10-02T09:46:12+02:00
9:10
Poszedłem sprawdzić system kaucyjny. Jedno słowo: "żenada"
Aktualizacja: 2025-10-02T09:10:26+02:00
8:28
Legendarne Word i Excel mają nowe ikony. Zauważyłeś różnicę?
Aktualizacja: 2025-10-02T08:28:03+02:00
7:45
Wielka afera o nowe butelki bez kaucji. "Cwaniactwo trzeba tępić"
Aktualizacja: 2025-10-02T07:45:05+02:00
7:27
Idzie lawina nowości od Apple'a. Odgrzane kotlety, ale z jednym wyjątkiem
Aktualizacja: 2025-10-02T07:27:27+02:00
6:18
Utrzymali przy życiu ważny fragment ucha. Przełom w badaniach słuchu
Aktualizacja: 2025-10-02T06:18:00+02:00
6:14
Ludzie świecą w ciemności. Właśnie tego dowiedli
Aktualizacja: 2025-10-02T06:14:00+02:00
6:12
Nowe polskie drony kamikadze. Niszczycielska moc
Aktualizacja: 2025-10-02T06:12:00+02:00
6:06
Nagroda Nobla albo foch. Trumpowi odjechał peron
Aktualizacja: 2025-10-02T06:06:00+02:00
6:01
Odczytali stare dane i ich zamurowało. Księżyc Saturna kryje życie?
Aktualizacja: 2025-10-02T06:01:00+02:00
21:06
Samsung Galaxy S26 będzie miał nowy procesor. Może ci się nie spodobać
Aktualizacja: 2025-10-01T21:06:06+02:00
20:02
Komputery z Androidem bliżej niż myślisz. Porzucisz swojego Windowsa
Aktualizacja: 2025-10-01T20:02:47+02:00
18:58
Polskie centrum treningowe Ryanaira kosztowało fortunę. Efekt jest piorunujący
Aktualizacja: 2025-10-01T18:58:15+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA