Polskie F-35 Husarz już są. Lockheed Martin złożył piękny hołd naszej historii

Lockheed Martin F-35A nie jest zwykłym samolotem. To latające centrum dowodzenia, zdolne do gromadzenia i analizowania ogromnych ilości danych w czasie rzeczywistym. Dzięki temu pilot otrzymuje na bieżąco informacje o sytuacji na polu walki, co pozwala mu podejmować szybsze i bardziej efektywne decyzje.