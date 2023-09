Niewidzialne samoloty. Czym jest technologia stealth?

Sposobem na sprawienie, by sygnały radarowe nie były odbijane z powrotem do anten radarów jest nadanie samolotowi odpowiednio kształtu. Okrągły kadłub odbija sygnały radarowe z dowolnego punktu, co powoduje wykrycie. Aby tego uniknąć w technologii stealth stosuje się płaskie powierzchnie i ostre załamania pod wieloma kątami, które powodują, że sygnał radarowy jest rozpraszany w każdym kierunku, tylko nie w tym, z którego jest nadawany. Bardzo istotne jest również osłonięcie wszystkich otworów wlotowych i wylotowych w samolocie materiałami pochłaniającymi. W przypadku gdy sygnał radarowy dostaje się do wnętrza samolotu, może ulec rezonansowi i wzmocnieniu. To ułatwiałoby jego wykrycie.