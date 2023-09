Stany Zjednoczone stawiają na roje dronów. Mają pomóc wygrać w ewentualnym starciu z Chinami

Drony stworzone w ramach tego programu mają być łatwiejsze do poświęcenia niż tradycyjny sprzęt, co z kolei oznacza, że mają być na tyle tanie, by ryzyko ich straty w czasie walki było niewielkie. Taki robot nie będzie oczywiście przeznaczony do jednorazowego użytku, ale mimo to powinien być w miarę przystępny cenowo, by można było kupić wiele z nich i szybko zastępować straty bojowe.