Głos tej kobiety wojskowi piloci po prostu uwielbiają. Brzmi surowo i rozkazująco

System ostrzegania głosowego to system zaprojektowany tak, aby zwracać uwagę załogi samolotu na zbliżające się zagrożenia bezpieczeństwa. Głos, który się odzywa, może być męski lub żeński, w zależności od systemu i preferencji pilota. Jeśli głos jest męski, to czasem nazywa się go Barking Bob, czyli Szczekający Bob. W Wielkiej Brytanii używa się też określenia Nagging Nora, czyli Zrzędząca Nora. W Nowej Zelandii natomiast mówi się o Hank the Yank, czyli Hanku z Ameryki. W rosyjskich samolotach głos systemu nazywany jest Nadia.