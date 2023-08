To latające dziwadło to przyszłość lotnictwa. Amerykańskie wojsko chce mieć takie samoloty

Amerykańskie siły powietrzne ogłosiły, że wybrały startup JetZero do budowy i testowania prototypu samolotu o nazwie Blended-Wing Body (BWB), co można przetłumaczyć jako kadłub zmieszany ze skrzydłem. Jest to konstrukcja, w której kadłub i skrzydła są połączone w jedną bryłę, co poprawia aerodynamikę i zmniejsza opór powietrza.



Taki samolot może być znacznie bardziej wydajny energetycznie niż tradycyjne samoloty o tej samej wielkości. Konstrukcja Blended-Wing Body zmniejsza opór aerodynamiczny o co najmniej 30 proc. i zapewnia dodatkową siłę nośną. Chociaż koncepcja BWB istnieje od dziesięcioleci, dopiero najnowsze postępy technologiczne w projektowaniu, konstrukcji, technologii materiałów, produkcji i innych obszarach umożliwiły produkcję takich samolotów.