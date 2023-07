Lata szybko jak Concorde, ale bije go na głowę. Właśnie wyjechał z fabryki i wzbije się w powietrze

Zgodnie z planami hałas ma wynosić około 1/1000 tego, co obecne samoloty naddźwiękowe. Można będzie to osiągnąć za pomocą długiego, wąskiego płatowca i układowi typu kaczka (w którym ster wysokości znajduje się w części dziobowej przed skrzydłami), które zapobiegają łączeniu się fal uderzeniowych. Dzięki temu grom dźwiękowy powinien mieć natężenie na poziomie odczuwalnym 75 decybeli, co można porównać do zamykania drzwi samochodu. Dla przykładu Concorde wytwarzał hałas o natężeniu 105-110 decybeli.