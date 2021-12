Komercyjne loty Concorde’a rozpoczęły się 21 stycznia 1976 r. na trasach z Londynu do Bahrajnu oraz z Paryża do Rio de Janeiro. Co ciekawe na początku Concorde’y nie latały do Stanów Zjednoczonych, bowiem wkrótce po pierwszym locie Kongres USA zabronił lotów Concorde’a nad terytorium kraju uzasadniając zakaz gromem dźwiękowym generowanym przez samolot. Ostatecznie wydano jednak zgodę na obsługę lotniska w Waszyngtonie, a we wrześniu 1977 r. także lotniska JFK w Nowym Jorku.