Google odpala potężną nowość. Zakupy już nie będą takie same

Sztuczna inteligencja coraz częściej wyręcza użytkowników. Coraz popularniejsi stają się tzw. agenci AI - jak te w przeglądarkach ChatGPT Atlas czy Comet od Perplexity. Giganci pokroju OpenAI i Google chcą, by takie rozwiązania trafiły wszędzie - także do wyszukiwarek.

Wpisujesz, czego szukasz, a bot kupuje za ciebie. Google już na to pozwala

Podobne rozwiązanie pojawiło się niedawno w ChataGPT - tam bot również może robić zakupy w imieniu użytkownika. W przypadku Google'’'a działa to jednak inaczej: funkcja jest częścią wyszukiwarki, a nie osobnej aplikacji.

Rozwiązanie ma być dostępne w trybie AI wyszukiwarki Google - to wariant przypominający czatbota Gemini, zaprojektowany do wyszukiwania i podsumowywania informacji. Opcja została nazwana "płatnością agenta". Działa trochę jak łowca okazji, który został zaprogramowany po to, aby wykonać zakupy za nas, jeśli tylko cena danego produktu spadnie do określonego poziomu.

Użytkownik wybiera produkt i włącza śledzenie jego ceny. Gdy spełnione zostaną warunki i gdy cena spadnie, Google wyświetli przycisk "Kup za mnie". Po jego kliknięciu sztuczna inteligencja zajmie się resztą: złoży zamówienie i uzupełni dane.

Użytkownik musi tylko potwierdzić płatność metodą Google Pay, na tym samym ekranie trzeba będzie potwierdzić dane do wysyłki. Prościej chyba się nie da - można powiedzieć, że sztuczna inteligencja wyręczy użytkownika. Opcja początkowo została udostępniona użytkownikom w Stanach Zjednoczonych i jest dostępna w zakupach realizowanych przez platformy takie jak Shopify, Wayfair, Chewy i Quince.

Tak wygląda przyszłość zakupów online. Nie unikniemy jej

Oprócz tego w trybie AI Google wprowadził możliwość wyszukiwania produktów poprzez konwersację. Nie trzeba wpisywać słów kluczowych typu "kurtka zimowa męska" - wystarczy opisać, czego się szuka. Wyszukiwarka Google w trybie AI wyświetli produkty, które będzie można łatwo porównać kilkoma kliknięciami, zaznaczając je.

Agent Google potrafi też zadzwonić do lokalnych sklepów w imieniu użytkownika – na przykład zapytać, czy dany produkt jest dostępny. Informację zwrotną prześle potem SMS-em lub mailem. Na razie ta funkcja również dostępna jest tylko w USA.

Google i inni giganci AI dążą do tego, by wyręczać użytkowników w coraz większej liczbie zadań. Prędzej czy później podobne opcje trafią także do nas do Europy i Polski. To tylko kwestia czasu. Szczególnie patrząc na tempo rozwoju sztucznej inteligencji.

Albert Żurek 13.11.2025 21:29

