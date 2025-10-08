#B69AFF
Tryb AI w wyszukiwarce Google już w Polsce. Koniec internetu, jaki znałeś

Google wprowadza do Polski tryb AI w wyszukiwarce. To funkcja, która zamienia klasyczne wyniki w odpowiedzi generowane przez sztuczną inteligencję. Szykuj się na zupełnie nową rzeczywistość internetu.

Albert Żurek
nowe funkcje circle to search
Wyszukiwarka Google już wcześniej wprowadziła funkcję Przegląd od AI - krótkie podsumowania pojawiające się nad wynikami wyszukiwania. Teraz idzie krok dalej, tworząc tryb AI - funkcja wreszcie trafia do Polski.

Tryb AI trafia do Polski. Czas na nową rzeczywistość internetu

Twórcy ChataGPT już w październiku 2024 r. stworzyli usługę ChatGPT search, która została stworzona, aby zagrozić wyszukiwarce Google. Rozwiązanie firmy OpenAI z pomocą sztucznej inteligencji przeszukuje internet i podaje użytkownikowi odpowiedź dotyczącą interesującą go zagadnienia. Tryb AI Google to odpowiedź na tę usługę.

Nowa funkcja to nic innego jak zintegrowany w wyszukiwarce chatbot Gemini zintegrowany bezpośrednio z wyszukiwarką Google. Można skorzystać z niego zarówno na komputerach (wyświetla się jako dedykowany przycisk w pasku wyszukiwania), jak i na smartfonach w aplikacji Google. Aktywowanie trybu przełącza nas na tryb czatu i możemy zadawać pytania.

W odróżnieniu od tradycyjnej wyszukiwarki, która opiera się na słowach kluczowych, tryb wykorzystuje AI, a więc można zadawać bardziej ogólne pytania, uzyskując skondensowaną odpowiedź bez potrzeby przechodzenia na inne strony internetowe. Teoretycznie wśród odpowiedzi Google będzie wyświetlał "pomocne linki internetowe", ale pamiętajmy, że rolą narzędzia jest, aby użytkownik otrzymał możliwie najprostszą formę odpowiedzi.

Tryb AI nie różni się od korzystania z ChataGPT search, tyle że w przypadku narzędzia Google nie trzeba będzie nawet opuszczać wyszukiwarki. Mimo wszystko to Google od lat pozostaje hegemonem na tym rynku (raporty wskazują na ok. 90-procentowy udział). Można powiedzieć, że nowy tryb AI łączy klasyczną wyszukiwarkę z nowoczesnym podejściem zakładającym korzystanie ze sztucznej inteligencji. 

Rozwiązanie pozwala wykonywać też czynności, których zwykła wyszukiwarka nie potrafi. Na przykład porówna produkty czy zaplanuje podróż, bazując na informacjach wyszukanych w internecie.

Nowością jest tzw. rozgałęzienie zapytania – AI samo dopytuje internet o szczegóły, by lepiej dobrać odpowiedź. Nowa w Polsce funkcja oprócz klasycznego tekstu analizuje także dźwięk czy obraz z aparatu. 

Czasem nie zobaczymy odpowiedzi AI. Ale tylko czasem

Jak twierdzi Google, tryb AI ma bazować na podstawowych systemach jakości i rankingu Google - wykorzystuje też nowe podejścia, aby zwiększyć wiarygodność informacji. Odpowiedzi wygenerowane przez sztuczną inteligencję mają być podawane tak często, jak to tylko możliwe, ale gdy wyszukiwarka nie będzie mieć pewności co do odpowiedzi, użytkownik zobaczy tradycyjne wyniki wyszukiwania w formie linku.

Podobnie działa obecnie stosowany Przegląd od AI. Musimy mieć świadomość, że sztuczna inteligencja wciąż ma tendencję do popełniania błędów i wyświetlania nieprawdziwych informacji. Mimo wszystko wprowadzenie trybu AI w wyszukiwarce Google zmieni internet już na zawsze.

08.10.2025 08:51
