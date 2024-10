Oto najpotężniejsza wyszukiwarka na rynku. Spełnił się koszmar Google

Google ma ponad 90 proc. udziału w rynku wyszukiwarek, żadna inna nie była w stanie zagrozić pozycji lidera. Bing od Microsoftu jest narzędziem dla koneserów. Yahoo to pieśń przeszłości, a DuckDuckGo to wyszukiwarka dla ludzi, którzy mają coś do ukrycia, albo obawiają się śledzenia ruchu. Google rządzi, dzięki czemu ma przychody reklamowe w takiej wysokości, że tylko zwykła przyzwoitość powstrzymuje spółkę Alphabet (właściciel Google) od kupienia sobie całego świata, bo wtedy musiałaby sama sobie płacić za reklamy. Gigant płacił nawet Apple, żeby wyszukiwarka była domyślną na iPhone'ach.