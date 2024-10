Ta funkcja zmienia sposób korzystania z wyszukiwarki Google. Zobacz, czy twój smartfon też ją dostanie

Circle to Search - Zakreśl, aby wyszukać, to stosunkowo nowa funkcja wyszukiwarki Google, która zadebiutowała wraz z Samsungiem Galaxy S24. Jest to jedna z tych funkcji, gdzie nazwa mówi sama za siebie: zakreślenie danego elementu na ekranie pozwala wyszukać za pomocą Google. W ten sposób można szybko wyszukać np. interesujący przedmiot zauważony w rolce na Instagramie, czy szybko przetłumaczyć słowo będące elementem obrazu.