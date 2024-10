Ania nie gotuje, bo się martwi. Google wprowadza funkcję, która zaora blogi kulinarne

Co więcej, w niektórych regionach świata Google wprowadza funkcję Podsumowań AI, gdzie odpowiedzi generowane są bezpośrednio przez sztuczną inteligencję. To kolejny krok w kierunku personalizacji i usprawnienia wyszukiwania, choć budzi on również kontrowersje. Niektórzy obawiają się o rzetelność informacji generowanych przez AI, a także o potencjalny wpływ tej technologii na przyszłość wyszukiwania w internecie.