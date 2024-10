YouTube wie, że tylko czekasz na przycisk "Pomiń", żeby wyłączyć reklamę. Idzie zmiana

Mimo irytacji, jaką reklamy mogą wywoływać, warto pamiętać, że to właśnie one finansują treści, z których korzystamy za darmo. Co więcej, nawet te 5-sekundowe odsłony mają znaczenie dla reklamodawców, budując świadomość marki i docierając do milionów odbiorców. Ale problem w tym, że nie każdy ogląda nawet te 5 sekund - tylko woli patrzeć na odliczanie. I co? YouTube też się za to bierze.