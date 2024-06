Z tym adblocki sobie nie porodzą. Pożegnaj się z blokowaniem reklam na YouTubie

Walka YouTube'a z blokowaniem reklam trwa od lat i wciąż nie widać jej końca. Już od czasów pierwszych adblocków platforma walczy z oprogramowaniem blokującym reklamy, tracąc tym samym część zysków. W ostatnich miesiącach YouTube wprowadził m.in. odliczanie uniemożliwiające oglądanie filmów bez wyłączenia adblocka. Efekt okazał się jednak minimalny, a blokady reklam wciąż działają bez większych problemów. A co będzie, gdy na serwery platformy trafi sposób na ich obejście? YouTube szykuje się do zmiany sposobu wyświetlania reklam, a użytkownicy znów zastanawiają się, co z tego wyniknie.