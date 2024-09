YouTube podkręca bombardowanie reklamami. Oto kolejne miejsce, gdzie je zobaczysz

Ostatnio na YouTubie reklamy wyskakują jak grzyby po deszczu. Nie dość, że zasłaniają pół ekranu przed filmem, to jeszcze przerywają go w połowie. Normalnie nie da się nic obejrzeć bez ciągłego klikania "pomiń reklamę". Nic dziwnego, że ludzie się wkurzają i szukają sposobów, żeby to obejść.