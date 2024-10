Google mówi, że drastycznie przerobi wyszukiwarkę. Oto co się zmieni

Generatywna sztuczna inteligencja - czyli po prostu czatboty pokroju ChatGPT, ponad rok temu spędzały Google'owi sen z powiek. Bo odpowiedzi w języku naturalnym były przyjemniejsze dla końcowego użytkownika niż sucha lista linków z fragmentami treści. Gigant nie potrzebował dużo czasu, by zrozumieć, że z pomocą własnej AI może zarówno kontynuować biznes wyszukiwarkowy, ale i dostarczać użytkownikom upragnionych gotowych odpowiedzi na pytania.



Efektem tego były Podsumowania AI (Google AI Overview), które zdobyły... powiedzmy sobie wątpliwą sławę, a to dzięki m.in. rekomendacjom dodania kleju do pizzy. Jednak skrót informacji i skondensowana wiedza na początku listy linków w Google to dopiero początek zmian, jakie firma zapowiedziało dla swojej wyszukiwarki.