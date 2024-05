Prosta wyszukiwarka bez SI czy grafik? Google wie, że tego potrzebujesz i daje nowy przycisk

Ale co, jeśli nie chcesz uczestniczyć w tej rewolucji? Co, jeśli nie chcesz za darmo uczyć SI i masz gdzieś, że komputer podpowie ci potencjalne rozwiązania problemu? Albo po prostu nie chcesz widzieć grafik czy wiadomości podczas wyszukiwania informacji do pracy dyplomowej? Z pomocą przychodzi Wyszukiwarka Google. Jeden klik i pożegnasz się z niepotrzebnymi elementami.