Google będzie wyszukiwał informacje za ciebie. Odpowiedź znajdziesz w okamgnieniu

Zdecydowanie najważniejszą funkcją, która usprawni wyszukiwanie Google są podsumowania AI. Czyli po prostu jeśli wpiszemy coś w wyszukiwarkę – nieważne jak bardzo bezsensowne (lub nie) będzie to pytanie, to "daje na tacy" odpowiedź. Nie musimy szukać po portalach internetowych, tylko sztuczna inteligencja zbiera najlepsze informacje, bardziej treściwą odpowiedź. Dzisiaj działa to tak, że wyszukiwarka najczęściej wybiera wygodny fragment z dowolnej strony internetowej.