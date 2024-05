Europa nie pójdzie w ślady Ameryki. "Nie ma woli politycznej by blokować TikToka"

Dla przykładu, Kim van Sparrentak (współtwórczyni europejskiej AI Act) stanowczo się takiemu rozwiązaniu sprzeciwia, argumentując, że dokładnie te same problemy rodzą amerykańskie Facebook i Instagram. Wiceprzewodnicząca PE Dita Charazonvá z kolei uważa, że Digital Services Act rozwiązuje ten problem. - TikTok mnie kompletnie nie obchodzi, ale to oznacza wolność dla moich dzieci, by mogły go używać, kiedy chcą. Czemu mielibyśmy go banować w Chorwacji, w Węgrzech czy w Polsce, skoro nie chcemy? - pytał na jednej z debat Zoran Milanović, prezydent Chorwacji.