OpenAI (nie)przypadkowo stworzyło replikę OS1 z filmu "Ona"

We wrześniu ubiegłego roku Sam Altman, dyrektor generalny OpenAI, zdradził, jaki jest jego ulubiony film. Jak można spodziewać się po roli, jaką Altman od lat pełni w OpenAI, jest nim film o sztucznej inteligencji. A konkretnie "Ona" z 2013 roku w reżyserii Spike'a Jonze'a. Jak ówcześnie tłumaczył, poruszył go "cały model interakcji tego, jak ludzie używają sztucznej inteligencji", który nazwał "proroczym".



Altman prawdopodobnie przemycił swoje zamiłowanie do filmu w prezentacji GPT-4o, który niezwykle przypomina sztuczną inteligencję z filmu "Ona".