Forum dla programistów znowu płonie. Masowo usuwają swoje wpisy w obawie przed kradzieżą

Według przekazu Tom's Hardware, inni niezadowoleni użytkownicy deklarują zamiar ominięcia procesu moderacyjnego i usunięcie swoich treści ze Stack Overflow poprzez prawo do zapomnienia i RODO, które zapewnia użytkownikom z krajów UE prawo do usunięcia ich danych z serwerów dowolnego serwisu. Jednocześnie warunki korzystania z usługi Stack Overflow zawierają jednak klauzulę o "nieodwołalnym prawie własności Stack Overflow do wszystkich treści dostarczanych przez subskrybentów [użytkowników]".