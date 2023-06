Zaczyna się. Programiści strajkują przeciwko sztucznej inteligencji

Stack Overflow to forum dla deweloperów oprogramowania typu pytania-i-odpowiedzi, na którym każdy z uczestników może zadawać własne pytania, jednocześnie odpowiadając na pytania użytkowników. Forum skupione jest wokół szeroko pojętego programowania, na którym można zadawać tak pytania teoretycznie, jak i bezpośrednie prośby o pomoc. Co ciekawe, w 2009 roku Google oficjalnie ogłosiło Stack Overflow forum dla deweloperów aplikacji na Androida. Moderatorzy forum to wolontariusze, również programiści, którzy nie uzyskują wynagrodzenia za poświęcony czas i wkład w społeczność.