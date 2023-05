Jak rozmawiać z ChatGPT i Bing? Podpowiadamy, jak tworzyć prompty

Pomimo, że generatywna sztuczna inteligencja halucynuje i nadal daleko jej potencjałem do człowieka, to dzieli z nami jedną wspólną cechę: nie cierpi ogólnych pytań. Dla przykładu wyobraź sobie, że pracujesz w kwiaciarni. Do kwiaciarni przychodzi klient i pyta "Chcę bukiet". Jaki bukiet? Duży, mały? Na jaką okazję? Z jakich kwiatów ma się składać? Bukiet może być równie dobrze do postawienia na stole, jak i do podarowania pani prezes w ramach gratulacji za 20 lat pracy. Teraz pomyśl, że ten sam klient przychodzi i mówi "Chcę zamówić bukiet dla mojej żony z okazji piątej rocznicy ślubu. Żona lubi białe kwiaty, lecz nie lubi róż. Chcę, by bukiet był duży, lecz możliwy do utrzymania w jednej ręce." Łatwiejsze do zrealizowania, prawda?