To rozszerzenie włącza czatbota Binga w wyszukiwarce Google'a. Oto jak je zainstalujesz

Natomiast u Google'a wszystko jest, można rzec, po staremu, bo Bardowi daleko do Bing Czat opartego na modelu GPT-4, a tym bardziej wykorzystania go jako elementu wyszukiwarki. A co powiecie na rozszerzenie, które wrzuca czatbota Microsoftu bezpośrednio do wyszukiwarki Google? No, może nie do końca bezpośrednio, bo po prawej stronie od pola wyszukiwania, ale jednak.