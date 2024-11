Jak używać Midjourney i jak tworzyć prompty do generowania obrazów? Poradnik krok po kroku

Nie oznacza to jednak, że nie warto z Midjourney korzystać. W uproszczeniu można stwierdzić, że usługa jest dla obrazu tym, czym ChatGPT dla tekstu. To potężne narzędzie, które pozwala szybko wizualizować myśli artystom, co może być pomocne w trakcie burzy mózgów i skraca czas poświęcany na tworzenie makiet. Może też pomóc stworzyć logo, ulotkę, baner, awatar lub ikonę nawet tym osobom, które nie potrafią posługiwać się programami do obróbki grafiki.



Grafika główna to nie zdjęcie, tylko wygenerowany przez Midjourney obraz na podstawie promptu „grownup artist using midjourney on a desktop Apple computer in colorful office, well lit, perspective from behind, photorealistic --ar 24:11 --v 5”.