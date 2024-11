Miała problemy ze skórą, zapytała o poradę ChatGPT. Po dwóch miesiącach pokazała efekty

Cieszę się, że to zadziałało, ale oprócz wielu rozważań etycznych dotyczących tego, jak zła jest generatywna sztuczna inteligencja dla środowiska i ile treści kradnie, ChatGPT po prostu kłamie. Zmyśla różne rzeczy. Pobiera wyniki z wielu różnych źródeł, ale często są one mieszanką sprzecznych instrukcji lub całkowicie niedokładne. Może bardzo łatwo pobrać kilka rekomendacji z różnych blogów / witryn z niebezpieczną kombinacją składników aktywnych itp. Byłbym bardzo ostrożny z używaniem go do czegokolwiek, co może potencjalnie uszkodzić skórę, a dla każdego, kto rozważa zrobienie tego samego, podwójne i potrójne sprawdzenie informacji, które wypluwa, aby nie wyrządzić więcej szkody niż pożytku