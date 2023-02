Sztuczny fotograf czy inteligentny artysta? Jos Avery nie jest ani tym, ani tym

Bardzo wiele osób patrzy na SI jako zero-jedynkowe, pozbawione uczuć programy, które bezmyślnie generują to, co my chcemy. Rzeczywiście, obecnie modele text-to-image (czy nawet modele językowe) to nic więcej niż oprogramowanie, które nie zdaje sobie sprawy z tego, co robi i jak jest to dalej przetwarzane.



Dlatego naszą misją jako ludzi czy artystów jest odpowiednie podpisanie danego dzieła. W pewnym momencie przestaniemy piętnować wykorzystanie AI w szeroko pojętym działaniu twórczym, za to bardziej niż kiedykolwiek będziemy patrzeć, by wykorzystanie sztucznej inteligencji i pracy ludzkiej zostało odpowiednio opisane.