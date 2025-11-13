LOT prosto do Doliny Krzemowej. Ruszamy z nowym połączeniem

Ładowanie...

Już za kilka miesięcy ruszy połączenie na linii Warszawa - San Francisco realizowane przez narodowego przewoźnika. To już szóste miasto w USA, do którego LOT oferuje stosunkowo łatwy dostęp. Pierwszy rejs odbędzie się w maju, a z regularnej oferty skorzystamy już w wakacje 2026 r.

LOT ponownie zaskakuje. Ułatwi podróż do San Francisco

Ostatnio informowaliśmy o uruchomieniu bezpośrednich połączeń z Krakowa do trzech europejskich miast: Rzymu, Madrytu i Barcelony, które ruszą już w marcu 2026 r. Tym razem narodowy przewoźnik lotniczy postawił na nowe transatlantyckie bezpośrednie połączenie z Warszawy do San Francisco. Rejsy będą częścią regularnej siatki przewoźnika.

Inauguracyjny lot zostanie przeprowadzony 6 maja 2026 r., natomiast realizacja rejsów jest zaplanowana na lato 2026 r. Pasażerowie z lotniska Chopina w Warszawie będą mogli skorzystać z lotów na trasie aż cztery razy w tygodniu. Loty do San Francisco odbędą się według następującego harmonogramu:

LO035 w czwartki i niedziele o godz. 11:15;

LO037 w środy i soboty o godz. 17:40.

Loty powrotne z San Francisco do stolicy Polski zaplanowano na te same dni:

LO036 w czwartki i niedziele o godz. 15:50;

LO038 w środy i soboty o godz. 22:15.

Rejsy mają być realizowane komfortowymi samolotami typu Boeing 787 Dreamliner. Lot potrwa ok. 11 godz. i 30 min. To już szóste połączenie w regularnej siatce Polskich Lini Lotniczych LOT do Stanów Zjednoczonych. Wcześniej z Warszawy można było dostać się bezpośrednio do: Chicago, Nowego Jorku, Newarku, Miami i Los Angeles.

Jak twierdzi dyrektor Biura Siatki Połączeń LOT Robert Ludera, połączenia transatlantyckie mają strategiczne znaczenie dla LOT-u. W ciągu ostatnich 12 mies. na wszystkich rejsach polskiego przewoźnika między Polską a Stanami Zjednoczonymi podróżowało 800 tys. pasażerów. Teraz będzie łatwiej dostać się do położonej w sąsiedztwie Doliny Krzemowej, w której niedawno Polacy uruchomili swoje biuro.

Bilety na połączenia z Lotniska Chopina w Warszawie do San Francisco mają być dostępne we wszystkich kanałach sprzedaży LOT-u.

Wcześniej potrzebna była przesiadka

Wcześniej wybierając się do San Francisco z Warszawy, potrzebna była przesiadka w różnych miastach Europy, co z nie tylko wydłużało czas podróży, ale też zmniejszało jej komfort. Teraz po 11,5 godz. od startu w Warszawie będziemy na miejscu.

