Ryanair przestraszył Polaków. Ruszyli szturmem po plecaki

Oglądałem tysiące filmików, których jedynym przesłaniem było pokazanie, jak się udało oszukać kontrolę bagażową tanich linii lotniczych. Zwijanie w rulon ubrań i chowanie ich w spodniach, upychanie majtek w kieszeniach, a nawet wrzucanie bagażu do torb zakupowych ze stref bezcłowych - to tylko kilka zgranych motywów. Dodajmy do tego specjalne plecaki, które można ścisnąć lub wypompować z nich powietrze, a także chwalenie się, że nie zostało się przeszukanym - to wszystko zemściło się na pasażerach. Tania linia lotnicza odkryła, że na procederach stosowanych przez pasażerów traci rocznie dziesiątki milionów euro. Dlatego teraz pracownicy linii starannie mierzą bagaże – pisał Paweł Grabowski, twierdząc, że to pasażerowie taniej linii lotniczej sami zgotowali sobie ten los.