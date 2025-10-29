Ładowanie...

Dolina Krzemowa to centrum amerykańskiego sektora zaawansowanych technologii, z którego pochodzą najważniejsze firmy technologiczne takie jak Apple, Microsoft, Google, NVIDIA, Facebook i nie tylko. Bez tych przedsiębiorstw dzisiejszy świat wyglądałby inaczej. Dzięki Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu (PAIH) Polacy będą mieli łatwiej.

Polacy zagościli w Dolinie Krzemowej. Tak, aby pomagać innym Polakom

Otwarcie biura PAIH w Dolinie Krzemowej sprawia, że polskie przedsiębiorstwa zajmujące się nowymi technologiami - sprzętem, oprogramowaniem, sztuczną inteligencją, medtechem, biotechem, grami czy rozrywką cyfrową zyskują ogromną szansę. Dlaczego? Polska Agencja Inwestycji i Handlu ma ułatwić nawiązywanie kontaktu między przedsiębiorstwami z Doliny Krzemowej oraz polskimi projektami.

Dzięki temu polskie marki będą mogły łatwiej zdobywać nowych klientów, ale także uczestniczyć w projektach badawczo-rozwojowych oraz rozwijać swoje produkty z amerykańskimi partnerami. Z komunikatu PAIH dowiadujemy się, że już teraz polskie firmy z sukcesem rozwijają działalność na USA - wystarczy spojrzeć tylko na firmy takie jak Gastop, Medcom, Diagnomatic, Reality Unit czy Farada Group.

Dla przykładu Gastop - producent systemów kontroli dostępu w ciągu pięciu lat zrealizował ponad 20 umów eksportowych w USA o łącznej wartości 4,4 mln zł. Diagnomatic, który specjalizuje się w komputerowej diagnostyce obrazowej, zwiększył udział sprzedaży do ponad 30 proc. globalnego obrotu w ciągu kilku lat.

Do tego jednak wymagane jest odpowiednie wsparcie i dobrze przygotowana strategia ekspansji. PAIH działa na całym świecie w ponad 70 obsługiwanych rynkach zagranicznych i pomaga Polakom pozyskiwać klientów. Dotychczas spółka należąca do Skarbu Państwa miała trzy biura handlowe działające na terenie Stanów Zjednoczonych: w Nowym Jorku, Chicago, Houston. Teraz na listę dołącza nowa siedziba w Dolinie Krzemowej, a dokładniej w San Francisco.

Obecność tu pozwala współtworzyć globalne trendy i wpływać na kierunek rozwoju technologii, budować wizerunek Polski jako kraju innowacji oraz uczestniczyć w rozmowach o bezpieczeństwie świata i Europy - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes PAIH Andrzej Dycha.

Miejmy nadzieję, że uruchomienie nowego biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu pomoże polskim firmom technologicznym (oraz startupom) w osiągnięciu międzynarodowego sukcesu. Szczególnie dzisiaj, gdy wśród gigantów nowych technologii liczy się przede wszystkim sztuczna inteligencja. Ostatnimi czasy polska AI - Bielik została wyróżniona przez NVIDIĘ. Teraz przychodzi czas na kolejne projekty.

29.10.2025

