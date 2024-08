Jedliśmy pizzę przywiezioną dronem. Pyszne.pl testuje nowe dostawy

Co jednak najciekawsze, w ubiegły weekend 24-25 sierpnia 2024 r. osoby, które wypoczywały nad zalewem nieopodal Warszawy, mogły samodzielnie sprawdzić taką usługę, zamawiając pyszną pizzę z dostawą dronem. Odbywało się to w taki sposób, że dron dostarczał pizzę do punktu, a kurier na rowerze pokonywał ostatni odcinek do wyznaczonego miejsca nad zalewem.