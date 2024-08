OLX z nową formą dostawy. Na to czekało wielu Polaków

Oczywiście każda firma kurierska ma jakieś swoje wytyczne co do wielkości przesyłek, ale siłą rzeczy są one znacznie mniej rygorystyczne niż przy dostawach do punktu lub automatu. Na ten moment jeszcze nie wiemy, jakie opcje dostaw kurierskich będą serwowane, natomiast patrząc na to, że OLX pozwala na realizowanie przesyłek InPostem i Pocztą Polską, możemy się spodziewać, że przynajmniej na początku będą to właśnie te firmy.