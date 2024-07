Nowy sklep internetowy wchodzi do Polski. Na północy są potęgą

- Jako firma otwarta na innowacje idziemy o krok dalej i wkrótce zaoferujemy konsumentom dostęp do szerokiej gamy produktów z różnych kategorii również w przestrzeni online, a sprzedawcom z Polski zapewnimy dostęp do atrakcyjnego, polskiego i międzynarodowego kanału dystrybucji, który otworzy im drogę do rozwoju biznesu. Jesteśmy przekonani, że rozpoznawalność i wartości naszej marki uczynią Kaufland Marketplace jedną z najpopularniejszych platform e-commerce w naszym kraju – mówił Michał Łagunionek, prezes zarządu Kaufland Polska.