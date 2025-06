Możemy czuć się wyróżnieni. Polska AI doceniona przez giganta

Nie jest tajemnicą, że Polacy są zaangażowani w rozwój sztucznej inteligencji. Niedawno pisaliśmy o projekcie PLLuM , który trafi do mObywatela, a wcześniej zaprezentowano model Bielik. Teraz ten drugi został doceniony na arenie międzynarodowej. Twórcy ogłosili rozpoczęcie współpracy z NVIDIĄ.

Oczywiście, inicjatywa nie dotyczy wyłącznie Polski. NVIDIA wspiera także inne zespoły badawcze i firmy z całej Europy - m.in. z Francji, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Cel jest jednak bardzo ambitny - budowa suwerennych modeli językowych, które mają być dopasowane do potrzeb językowych i kulturowych.

Przedsięwzięcie również zakłada zwiększenie bezpieczeństwa danych i zmniejszenie zależnościEuropy (w tym Polski) od zagranicznych dostawców sztucznej inteligencji. Dla twórców Bielika to wyjątkowa szansa. Twórcy rozwiązania Speakleash mają otrzymać dostęp do infrastruktury NVIDII, dzięki której Polacy będą mogli lepiej rozwijać projekt.

Różnorodność Europy jest jej supermocą, silnikiem kreatywności i innowacji. Wspólnie z europejskimi twórcami modeli i dostawcami chmury budujemy ekosystem AI, w którym sztuczna inteligencja jest rozwijana i obsługiwana lokalnie, aby zapewnić Europie fundament do rozwoju w erze AI, przekształcając każdą branżę w regionie. - powiedział Jensen Huang, założyciel i dyrektor generalny NVIDIA