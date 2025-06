ChatGPT dostał potężne ulepszenie. Oto co musisz zrobić, żeby skorzystać

Kto może skorzystać z ChatGPT z o3-pro? Rozwiązanie jest już dostępne dla użytkowników planów Pro i Team. Plan Pro to najdroższy wariant - kosztuje 230 euro/mies. Nawet osoby z subskrypcją Plus (ok. 100 zł/mies.) nie mają dostępu do najpotężniejszego modelu o3-pro.