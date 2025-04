ChatGPT stał się mądrzejszy. Potrafi myśleć i podejmować decyzje

Według twórców są to "najmądrzejsze i najwydajniejsze" modele - o3 oraz o4-mini. Opraocowano je z myślą zarówno o zwykłych użytkownikach, jak i bardziej wymagających profesjonalistach - od naukowców po osoby wykorzystujące AI do bardziej profesjonalnych zadań. Sprawdźmy, co potrafią.