Wybierzesz bota, jak wybierasz przeglądarkę. Samsung pozwoli ci zdecydować

Należący do Google'a Android to idealne miejsce na lokowanie produktu, jakim jest asystent AI Gemini. Jednocześnie system mobilny giganta z Mountain View jest otwarty, co umożliwia zmianę asystenta niczym rękawiczek. To z resztą potwierdziło samo Google, odprowadzając Asystenta Google na wieczny spoczynek.



Teraz na otwartości systemu może skorzystać także inny gigant rozwijający własnego asystenta, Perplexity.