Presja Chin przynosi owoce. OpenAI o3-mini już dostępny - ma być równie tani

Koszt operacyjny o3-mini dla operatorów to 0,55 dol. za milion buforowanych tokenów wejściowych i 4,40 dol. za milion tokenów wyjściowych, gdzie milion tokenów odpowiada około 750 tys. słów. Jest to o 63 proc. tańsze niż o1-mini i konkurencyjne w stosunku do cen modelu rozumowania R1 firmy DeepSeek. DeepSeek pobiera 0,14 dol. za milion buforowanych tokenów wejściowych i 2,19 dol. za milion tokenów wyjściowych za dostęp do R1 za pośrednictwem swojego interfejsu API. To ponoć dopiero początek i mamy oczekiwać więcej efektywnych kosztowo rozwiązań i to jeszcze w bieżącym kwartale.