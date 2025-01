High-Flyer Capital Management została założona w 2015 r. i do tej pory jej mało chwytliwa nazwa pozostawała obca zachodniej branży informatycznej - co właśnie się zmienia. Duży Model Językowy DeepSeek-R1, który właśnie został zaprezentowany i wydany, to bezpośrednia konkurencja dla modelu OpenAI o1. Podobnie jak o i w przeciwieństwie do GPT, DeepSeek-R1 analizuje i przetwarza własne odpowiedzi, redukując do minimum problem halucynacji i pozwalając na realizowanie złożonych, wieloetapowych zadań i analiz.