OpenAI pokazał Operatora. Przejmie twoją myszkę i klawiaturę, ale obiecuje nie robić głupot

Dla nas jednak Operator pozostaje w strefie oprogramowania rodem z filmów Hollywood. A to ze względu na fakt, że narzędzie, póki co dostępne jest tylko dla subskrybentów kosztującego 800 zł miesięcznie ChatGPT Pro i to tylko pod warunkiem, że przebywają oni na terenie Stanów Zjednoczonych. OpenAI zadeklarowało plany dalszej ekspansji dostępu do pozostałych typów subskrypcji (Plus, Team, Enterprise) i "integracji tych możliwości z ChatGPT", jednak nie podało żadnej przewidywanej daty.