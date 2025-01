OpenAI potrzebuje tak dużej mocy obliczeniowej, że Microsoft się poddał. Podjął trudną decyzję

To trudna dla OpenAI sytuacja. Z jednej strony firma ma wsparcie absolutnego giganta w branży IT, nie tylko w znaczeniu kapitałowym, co pozwala jej się bezpiecznie rozwijać i realizować kolejne cele. Nie działa jednak niezależnie, jeden z najważniejszych sponsorów i gwarantów przyszłości firmy liczy na zwrot z poniesionych inwestycji - co zapewne ma odzwierciedlenie w wywieraniu presji przez Microsoft na OpenAI i być może sterowanie firmy w nieco innym kierunku niż ta by sobie tego życzyła.