Ta AI może zmienić świat. Łatwo, z dużym wyprzedzeniem i tanio wykryje wczesne objawy demencji

Dla rodziny i opiekunów wczesna diagnoza to czas na przygotowanie się do nadchodzących wyzwań. Pozwala na zdobycie wiedzy o chorobie, zrozumienie zmian zachodzących u bliskiej osoby i zaplanowanie odpowiedniej opieki. Dzięki temu można uniknąć niepotrzebnego stresu i frustracji wynikających z nieznajomości przyczyny zachowań chorego. To także okazja do skorzystania z dostępnych zasobów wsparcia, takich jak grupy terapeutyczne czy pomoc specjalistów.