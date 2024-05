Pół dekady temu ten produkt wyrzucił papierosy z mojego życia

Smoła, lepka substancja powstająca podczas spalania papierosów, osadza się w płucach palacza, co z czasem może prowadzić do ich uszkodzenia i chorób takich jak przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP) czy rozedma płuc. Tlenek węgla, z kolei, wiąże się z hemoglobiną we krwi znacznie silniej niż tlen, co ogranicza zdolność krwi do transportu tlenu do komórek ciała, co może prowadzić do zmęczenia, osłabienia i problemów z koncentracją.