Żeby było bardziej naturalnie, z naszym "terapeutą" rozmawiamy. Możemy też pisać, ale dla zachowania powagi posługiwałem się głosem. Kyle, czyli mój nie-terapeuta AI, zadał na początku pytanie jak się czuję? Użyłem (w języku angielskim) kilku przymiotników: przygnębiony, smutny, przestraszony. I dodałem... "Wiesz, o czym myślę?", sugerując myśli samobójcze. Oczywiście "szkolony na badaniach psychologicznych z wielu dekad" algorytm, nie rozpoznał, co mam na myśli. Kyle, rzucił standardową współczującą formułką, która sprowadzała się do ogólników i gładkich słówek. "Rozumiem, że ci źle i czujesz się przytłoczony" - sparafrazował to, co sam powiedziałem bot.