AI pisze Trumpowi dekrety? Są dowody

Donald Trump już od pierwszych godzin urzędowania nie daje wytchnienia prezydenckiemu pióru, stale podpisując nowe rozporządzenia i dyrektywy wykonawcze. Znaczna część z nich uchyla rozporządzenia poprzedniego prezydenta Joe Bidena, z kolei inne to spełnienia obietnic wyborczych, które mają doprowadzić do "Uczynienia Ameryki Ponownie Wielką".



Choć nowy prezydent podpisuje akty prawne własnoręcznie na oczach dziennikarzy, to właśnie pojawiło się podejrzenie, że same dekrety nie są pisane przez człowieka, a generowane przez generatywną sztuczną inteligencję.