Robot opłynie wszystkie oceany świata. Za jednym zamachem

Redwing to autonomiczny robot podwodny, który wyruszył właśnie w pionierską podróż dookoła świata. Cel to zbadanie oceanów i prognozowanie klimatu.

Marcin Kusz
Bez załogi, bez steru, ale z ogromnym naukowym potencjałem. Redwing, nowoczesny autonomiczny robot podwodny, właśnie rozpoczął swoją 5-letnią podróż dookoła Ziemi. Po raz pierwszy w historii maszyna ma samodzielnie przemierzyć wszystkie oceany, gromadząc jednocześnie dane, które mogą zrewolucjonizować naszą wiedzę o klimacie, pogodzie i stanie mórz.

Podróż, która nie ma precedensu

Robot wystartował z wód u wybrzeży Massachusetts, zanurzony w Atlantyku nieopodal wyspy Martha’s Vineyard. Redwing to nie tylko zaawansowany technologicznie obiekt morski. To pływające laboratorium przyszłości, które porusza się nie dzięki śrubom, a dzięki precyzyjnej kontroli swojej pływalności. Podczas zmiany głębokości wykonuje charakterystyczny zygzak, przemieszczając się bezgłośnie i oszczędzając przy tym energię.

Misja Redwinga potrwa aż 5 lat i obejmie trasę dookoła świata. Obiekt skorzysta z prądów morskich – najpierw podąży z Golfsztromem w kierunku Europy, potem odwiedzi Afrykę, Australię, Nową Zelandię, a następnie przemierzy Antarktykę, Południowy Atlantyk i ostatecznie wróci do punktu startu.

Nauka bez kompromisów i bez załogi

Redwing został zaprojektowany tak, by przez wiele miesięcy działać całkowicie autonomicznie. Co 8-12 godz. wynurza się, by przesłać zebrane dane przez satelitę. Jeśli nie ma zasięgu, to kontynuuje trasę, nie czekając na dalsze instrukcje.

Na pokładzie zastosowano zestaw czujników badających zasolenie, temperaturę i głębokość wód. To jednak nie wszystko. Redwing ma też nadajnik do wykrywania oznakowanych ryb, co pozwoli śledzić ich wędrówki na otwartym oceanie, a także swego rodzaju kapsułę czasu z pamiątkowymi przedmiotami i listem od władz uczelni, który zostanie ujawniony dopiero po powrocie robota.

To nowy rozdział w badaniach klinicznych

Cel misji Redwinga jest tak naprawdę głęboko praktyczny. Ocean to główny regulator klimatu. Gromadzi ciepło, emituje wilgoć, wpływa na kształtowanie się huraganów i fal upałów. Dane zebrane przez Redwinga mają pomóc w opracowywaniu bardziej precyzyjnych prognoz pogody i modeli klimatycznych. Dzięki zdolności do trójwymiarowego mapowania wód robot może ujawnić zmiany w prądach morskich, anomalie termiczne czy wpływ zanieczyszczeń.

To także symboliczna zapowiedź nowej ery w badaniach oceanów – autonomicznej, międzynarodowej i edukacyjnej. Gdy robot przemierza bezkresne przestrzenie mórz i oceanów, jego sygnały docierają do laboratoriów, klas i domów na całym świecie. A każdy metr jego podróży to krok ku lepszemu zrozumieniu planety, na której żyjemy.

Marcin Kusz
19.10.2025 07:33
